- Suspendarea premierului este ''obiectivul final'' al presedintelui Klaus Iohannis, dupa ce Viorica Dancila ''n-a acceptat sa devina sluga credincioasa a acestuia'', a afirmat joi presedintele PSD, Liviu Dragnea. El a spus ca "PSD nu va sta cu mainile in san" si a sustinut…

- "Asa cum am spus luni amenintarile au fost de tip mafiot si s-a dovedit ca ce am spus a fost adevarat. Asa fac mafiotii. Daca nu faci ce ti se spune actioneaza impotriva ta. L-a pus pe unealta jalnica, Orban. Am discutat cu Dancila si mi-a spus ca presedintele Iohannis i-a spus sa colaboreze doar…

- Scanteile fierbinti au izbucnit dupa intalnirea dintre presedintele Iohannis si premierul Dancila. Dupa cum se stie, presedintele l-a convocat pe ministrul de externe la Cotroceni pentru a da explicatii in legatura cu mutarea ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim. PSD a ripostat: presedintele…

- Receptia de Ziua Europei oferita de Administratia Prezidentiala are loc miercuri, la Cotroceni, in contextul disputelor intre Guvern si presedintele Klaus Iohannis, care i-a cerut de doua ori premierului Viorica Dancila sa demisioneze, pentru "a face loc unor oameni responsabili si competenti"

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a explicat ca nu exista niciun motiv ca Viorica Dancila sa demisioneze, așa cum a cerut președintele Klaus Iohannis.”Eu personal n-am vazut și nu vad niciun motiv serios pentru care doamna prim-ministru ar trebui sa demisioneze. Pe de o parte, nu exista niciun…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, l-a atacat dur pe presedintele Klaus Iohannis pentru faptul ca „a convocat-o” vineri la Cotroceni pe premierul Viorica Dancila, declarand, joi seara, la Antena 3, ca „a inventat un conflict” intre Guvern si Banca Nationala, iar „asa ceva nu poate fi acceptat”.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni, la finalul sedintei CExN, despre nemulțumirile și protestele legate de salarii, ca a avut intalnit in weekend cu premierul, ministrul Muncii si alti oameni din Guvern pentru a-i prezenta informatiile cu privire la salarizare. Dragnea a dat asigurari…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, luni, ca i-a cerut premierului sa convoace joi o intalnire pentru a lamuri atitudinea membrilor Cabinetului fata descentralizare, adaugand ca acest proces trebuie sa inceapa foarte rapid. ‘Au fost mai multe interventii ale colegilor mei din BPN care s-au referit…