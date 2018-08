Stiri pe aceeasi tema

- Liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, presedinte al Senatului, a spus miercuri, in statiunea Mamaia, ca tara este intr-o situatie extrem de grava, de incalcare a Constitutiei si a legilor, mentionand ca formatiunea politica pe care o

- Liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, presedinte al Senatului, a declarat miercuri, in statiunea Mamaia, ca in politica trebuie sa se revina la normalitate, la cautarea de consens, dar acest lucru nu se poate face din cauza comportamentului actual al Opozitiei si in acest context ALDE trebuie sa lupte…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, susține ca ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, face o greșeala impardonabila atunci cand critica scrisoarea lui Rudoplh Giuliani și o lauda pe cea a lui John McCain. Tariceanu considera ca Maior implica Romania in razboiul politic din SUA și de aceea…

- Calin Popescu Tariceanu a declarat ca nu s-a decis daca va candida la președinția Romaniei, in 2019! Liderul ALDE a anunțat, la Antena 3, ca o eventuala candidatura va fi decisa alaturi de PSD.Insa, deși nu e decis, șeful Senatului recunoaște ca se pune deseori in pielea președintelui.…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, este seful politic al ministrului Justitiei, Tudorel Toader, cel care va propune un nou procuror-sef la DNA, in locul Laurei Codruta Kovesi. Tot de Tariceanu depinde si majoritatea parlamentara care tine PSD la guvernare, iar relatia dintre Dragnea si Tariceanu…

- Liviu Dragnea a anuntat ca, luni, se va decide in coalitie daca vor merge pe varianta suspendarii presedintelui Klaus Iohannis. Seful PSD a sustinut, joi, ca, din punctul lui de vedere, suspendarea "trebuie sa fie o optiune serioasa". Anuntul a fost facut la Palatul Parlamentului,…

- Decizia cu privire la sedinta comuna a celot doua Camere a fost luata marti de Birourile permanente reunite.Ulterior, presedintele Camerei Deputatilor, liderul PSD Liviu Dragnea, a exprimat sustinerea pentru numirea lui Vlase la SIE. “Domnul Vlase are sustinerea universala”, a spus Dragnea,…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat luni, dupa o intalnire cu Liviu Dragnea, ca nu sustine modificarea codurilor penale prin ordonanta de urgenta. „Vom merge exclusiv pe calea dezbaterii parlamentare“, a subliniat seful Senatului. Decizia lui Tariceanu blocheaza planul lui Liviu Dragnea.…