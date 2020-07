Tăriceanu: Legea carantinei va trece când nu va mai reprezenta o ameninţare pentru români Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, afirma ca Legea carantinei va trece de Parlament "doar in momentul in care nu va mai reprezenta o amenintare pentru romani". "Legea carantinei va trece doar in momentul in care ea nu va mai reprezenta o amenintare pentru romani. Cand nu politrucii vor hotari internarea fortata sau confiscarea bunurilor celor suspectati de infectare cu coronavirus. Calitatea de suspect de infectare sau chiar de bolnav nu ne transforma pe toti in infractori, asa cum incercati voi sa ne faceti sa credem!", a scris Tariceanu, marti, pe Facebook. El il acuza pe presedintele… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul ALDE a reactionat dur dupa discursul presedintelui Iohannis de marti, transmitandu-i acestuia, printr-un mesaj pe pagina sa de Facebook, ca legea carantinei va trece de Senat "doar in momentul in care ea nu va mai reprezenta o amenințare pentru romani". "Cat de rupt de realitate trebuie…

- Calin Popescu Tariceanu a reacționat dur la acuzațiile președintelui Iohannis. Liderul ALDE explica ca noua lege a carantinei trebuie facuta cu responsabilitate pentru a nu reprezenta „o amenințare pentru...

- "Ma enerveaza maximum mirarea asta falsa pe care o afișeaza guvernanții cand se raporteaza creșteri ale numarului de infectați cu coronavirus. Oare la ce se așteptau ei dupa ce viața a revenit cat de cat la normal? In condițiile in care oamenii au inceput sa circule cu transportul in comun, sa se…

- Fostul ministru a explicat pe pagina personala de facebook de ce nu va vota acest proiect de lege și ce inseamna pentru el prevederile Guvernului. „#INSIST pentru #DREPTURILE si #LIBERTATILE fundamentale ale romanilor‼️ Președintele face abia acum apel la dialog și colaborare instituționala și politica,…

- Președintele interimar al PSD a avut joi dimineața o discuție cu secretarul de stat Raed Arafat, pe legea trimisa de Guvern in Parlament care reglementeaza carantina și izolarea bolnavilor de COVID-19. „Cu ajutorul specialiștilor și al societații civile, am construit o lege a carantinei care chiar sa-i…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a anuntat marti ca Marcel Ciolacu nu a vrut sa-i sustina proiectul de lege privind anularea amenzilor. Ciolacu anuntase insa in urma cu o saptamana ca si PSD vrea sa anuleze amenzile. „Ieri l-am intrebat pe presedintele PSD daca doreste sa sustina amnistia…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a acuzat Guvernul condus de Ludovic Orban ca a creat haos și a spus ca apogeul incompetenței Executivului s-a intamplat in noaptea de joi spre vineri, aproape de miezul nopții, cu 15 minute inainte sa expire starea de urgența. „Apogeul incompetentei acestui…

- ”PNL face proba ipocriziei sale politice absolut dizgrațioase, pentru ca nu doar ca s-a opus legii darii in plata, ci chiar o contesta și la CCR, deși in 2016, o votase! Practic BLOCHEAZA promulgarea și aplicarea ei!”, ataca PSD , pe Facebook. ”Singura diferența fața de 2016 este ca acum inițiatorul…