- Calin Popescu Tariceanu a declarat ca incercarile președintelui Iohannis de a pune in carca opoziției numarul mare de infectari cu coronavirus din ultimele zile sunt de-a dreptul onfensatoare.

- Klaus Iohannis a facut joi apel la romani sa se fereasca in continuare de coronavirus, respectand masurile de igiena și distanțare și purtand masca de protecție. Totodata, șeful statului a declarat ca “virusul nu pleaca in vacanța, virusul este in comunitate. Virusul nu pleaca nici daca voteaza Parlamentul…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a declarat miercuri, 18 iunie ca este ingrijorat fața de numarul mare de noi persoane infectate cu noul cornavirus, din ultimele zile. Acesta le-a reamintit romanilor ca trebuie sa respecte regulile care au ramas in vigoare și masurile de igiena. ”Sunt ingrijorat…

- Reacție dura a președintelui Iohannis, miercuri, de la Cotroceni, pe tema proiectului vizand autonomia Ținutului Secuiesc, care a trecut tacit de Camera Deputaților. Klaus Iohannis și-a inceput discursul in limba maghiara și a continuat prin a lansa un tir de reproșuri la adresa PSD-ului. “Buna ziua,…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, apreciaza ca seful statului, Klaus Iohannis, este "panicat" de raspandirea noului coronavirus pentru ca datele publice comunicate de autoritati opiniei publice sunt doar "praf in ochi". "L-am ascultat cu mare atentie pe dl Iohannis cand explica motivele pentru…

- Marcel Vela urmeaza sa faca precizari cu privire la masurile care vor fi instituite de autoritati, in contextul in care presedintele Klaus Iohannis a anuntat marti prelungirea starii de urgneta in Romania cu 30 de zile. STARE DE URGENTA prelungita cu 30 de zile in Romania. Klaus Iohannis: "Am…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, susține ca achizițiile facute de Guvernul Orban in perioada de pandemie ar fi, de fapt, direcționate catre firme apropiate liberalilor.Citește și: ULTIMA ORA Toate parcurile din București se vor INCHIDE de sambata ”Guvern Orban, fa un mic…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, solicita serviciilor de informatii sa puna la dispozitia comisiilor parlamentare de control al activitatii SRI si SIE toate informarile pe care le-au prezentat presedintelui Klaus Iohannis si Guvernului despre coronavirus. "Cer public tuturor…