Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Senatului Romaniei, Calin Popescu Tariceanu, e de parere ca tacerea Bruxelles-ului este de ințeles in contextul in care Romania se afla sub monitorizarea Mecanismului de Verificare și Control (MCV) de ani intregi și in aceste zile ”iese la iveala acest putregai imens”.Fost judecator…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a sustinut luni ca declansarea de catre Comisia Europeana a procedurii de infringement impotriva Romaniei pentru nerespectarea prezumtiei de nevinovatie reprezinta un semnal major pentru a stopa abuzurile, iar decizia vine dupa ani in care lupta impotriva…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat luni ca nivelul inflatiei, care in momentul de fata "nu este unul nesemnificativ", va scadea in cea de-a doua parte a anului, mentionand ca factorii care au generat-o se vor "resorbi"."In momentul de fata sigur ca nivelul inflatiei…

- Prețuri mai mari in aprilie, dar ar putea sa scada in lunile urmatoare Prețurile de consum în luna aprilie, fața de luna precedenta, au crescut cu 0,54%. Fața de luna aprilie a anului trecut prețurile au crescut cu 5,22%, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistica.…

- "Dacian Ciolos ma intreba retoric: 'de unde propuneti sa luam lumina?', dovedind ca, din pacate, nu a depasit inca mentalitatea celor care vorbeau despre 'licuricii'... mari si mici. Raspunsul este simplu: de la nimeni, ci ar trebui sa intelegem care este interesul legitim al Romaniei si cum sa il…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a spus miercuri, referitor la criticile venite de la Bruxelles pe Legile Justitiei si pe faptul ca fondurile europene ar putea fi conditionate de independenta justitiei, ca Romania are tendinta de a considera o afirmatie a Comisiei Europene drept adevarata,…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a spus miercuri, referitor la criticile venite de la Bruxelles pe legile justitiei si pe faptul ca fondurile europene ar putea fi conditionate de independenta justitiei, ca Romania are tendinta de a considera o afirmatie a Comisiei Europene drept adevarata,…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca, desi in prezent exista un nivel de inflatie mai ridicat, acesta se va 'domoli' in a doua parte a anului, precizand ca majorarile de salarii si pensii sunt 'cu mult' peste nivelul de inflatie.Citeste si: Mircia Gutau, prima REACTIE…