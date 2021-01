Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier al Romaniei, Calin Popescu Tariceanu, a declarat vineri, dupa ce a ieșit de la DNA, ca este acuzat de obținerea „unor foloase indirect de mita”, precizand totodata ca dosarul „pleaca de la o serie de premise false, eronate și aberante”. De asemenea, el a anunțat ca cerut timp procurorilor…

- Volumul lucrarilor de constructii a crescut cu 16,7% (serie bruta), in primele 11 luni ale anului trecut, comparativ cu perioada similara din 2019, potrivit unui comunicat al Institutului National de Statistica. Creșterea ca serie ajustata, in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate,…

- Fostul ministru PNL al Mediului, Costel Alexe, a ajuns, joi, in jurul orei 10.50, la sediul DNA din București, unde a fost audiat in dosarul de corupție in care procurorii il acuza ca a luat mita 22 de tone de tabla. Costel Alexe a stat la DNA aproximativ jumatate de ora. La plecare, Alexe a […] The…

- Un membru al Consiliului Superior al Magistraturii reacționeaza in cazul avocatului condamnat in Dosarul „Ferma Baneasa”, considerand ca decizia de condamnare, dupa una de achitare, poate fi un atac la adresa statului de drept. Victor Alistar, reprezentant al societatii civile in Consiliul Superior…

- Traian Basescu este cercetat penal intr-o ancheta a Parchetului General in dosarul declaratiilor false de necolaborare cu Securitatea pe care le-a depus pe proprie raspundere inainte de a ajunge presedinte, parlamentar si europarlamentar, informeaza Antena3. Decizia vine ca urmare a plangerii formulate…

- Fostul șef al DGIPI, Gelu Oltean, explica, pe blogul personal, ca dosarul in care a fost arestat nu mai are obiectul infracțiunii de care este acuzat. Aceasta stare de fapt exista in timp ce dosarul se afla inca in faza preliminara de judecata, care dureaza de aproape un an, timp in care procurorul…

- O rețea de falsificatori de permise auto a fost descoperita de polițiști și procurori, avand ramificații in mai multe județe ale Romaniei. Autoritațile judiciare au efectuat, joi dimineața, 67 de percheziții in București și in județele Suceava, Bistrița – Nasaud, Botoșani, Neamț și Bacau, in trei cauze…

- Intrebat daca s-a gandit sa demisioneze din functia de ministru al Sanatatii, dupa incendiul de la SJU Neamt in urma caruia au murit 10 pacienti, Nelu Tataru a afirmat ca s-a gandit la ce insemnat aceasta tragedie, la acei oameni care si-au pierdut viata, la familiile acestora. El a adaugat ca analizand…