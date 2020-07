Este vorba despre Gheorghe Ialomitianu, iar potrivit liderului ALDE, acesta s-a inscris in partid si va fi candidatul formatiunii pentru Primaria Brasov. Fostul ministru de Finante, Gheorghe Ialomitianu, a demisionat din PNL, pe 24 iunie 2019. Acesta a avut doua mandate de deputat in legislaturile 2008-2012 si 2012-2016. Despre Ialomițianu, Traian Basescu, fostul sau șef din PDL, spunea, in urma cu cateva zile, ca este cel mai bun ministru de finanțe pe care l-a avut Romania, alaturi de Theodor Stolojan.