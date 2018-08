Tăriceanu: Iohannis are nevoie un vehicul politic care este PNL Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca seful statului, Klaus Iohannis, are nevoie pentru a candida pentru un nou mandat la Presedintie, de PNL ca "vehicul politic".



"Presedintele deja a anuntat ca vrea sa candideze pentru un nou mandat. Are nevoie de un vehicul politic. Nu poti sa castigi alegerile prezidentiale fara un partid. Pana una alta singurul partid pe care se poate bizui este PNL. USR este un fel de jucarie, asa, care isi zice partid, dar ala functioneaza ca un fel de ONG cu tot felul de smuciti care sunt pe acolo, in fine, manipulati, cu parfum de epoleti… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dorința lui Calin Popescu Tariceanu de a candida la președinție ii ofera președintelui Iohannis un nou mandat fara probleme și distruge, pas cu pas, majoritatea PSD-ALDE, a afirmat vicepreședintele Comisiei de Aparare, deputatul PNL Ovidiu Raețchi:Augustin Lazar comenteaza achitarile unor…

- Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, dat afara din PSD, a declarat marti presei ca era previzibila candidatura lui Klaus Iohannis pentru un nou mandat la presedintia tarii.Primarul independent Mihai Chirica a spus ca in 2019 "alegerile vor arata care este presedintele pe care si-l merita…

- Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, a declarat marti presei ca era previzibila candidatura lui Klaus Iohannis pentru un nou mandat la presedintia tarii. Primarul independent Mihai Chirica a spus ca in 2019 "alegerile vor arata care este presedintele pe care si-l merita aceasta tara", desi "unii…

- Seful Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat luni ca presedintele Klaus Iohannis a avut "destul de mult timp" la dispozitie pentru a da un raspuns cu privire la decizia Curtii Constitutionale privind revocarea procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. "Nu stiu care este planul…

- Vicepresedinte PSD, Paul Stanescu, spune despre anuntul facut de presedintele Klaus Iohannis referitor la o noua candidatura la Presedintie, ca fiecare cetațean e liber sa faca orice. ”Iohannis daca merge in același ritm nu știu daca mai poate caștiga un nou mandat”, afirma Stanescu, scrie mediafax.ro.Intrebat,…

- "Ce face Curtea Constitutionala? Sa intareasca pozitia Executivului, a ministrului Justitiei in ceea ce priveste relatia institutionala intre ministrul Justitiei si Ministerul Public. CCR reglementeaza ca Ministerul Public functioneaza sub autoritatea ministrului si presedintele are un rol solemn…

- Viorica Dancila: Guvernul dispune de fonduri pentru salarii si pensii Premierul Viorica Dancila.Foto: gov.ro. Premierul Viorica Dancila da asigurari ca guvernul dispune de fonduri pentru salarii si pensii pâna la sfârsitul anului. Sefa guvernului îî raspunde astfel…

- Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu a declarat duminica, referitor la plangerea penala depusa de Ludovic Orban impotriva premierului Viorica Dancila, ca PNL este „partidul prezidential“, astfel ca este necesar ca presedintele Klaus Iohannis sa se delimiteze de aceasta actiune, caracterizata ca facand…