Liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca presedintele Klaus Iohannis a avut joi un discurs ''virulent'' pentru a provoca alegeri anticipate. "Aceasta virulenta este nefireasca pentru un presedinte care trebuie sa fie echilibrat, echidistant, sa isi joace rolul de moderator in societate. Iesirea lui am sa o citesc intr-o cheie care pentru mine este foarte clara: esecul Guvernului Orban in gestionarea epidemiei de coronavirus si in gestionarea economiei este evident. Este o incapacitate, incompetenta cum nu am mai vazut demult. Iohannis isi da seama de acest lucru. Guvernul…