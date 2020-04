Tăriceanu: Învăţământul preuniversitar trebuie reluat în toamnă; mediile - încheiate pe baza notelor de până acum Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, propune reluarea cursurilor in toamna pentru invatamantul preuniversitar, incheierea situatiei scolare pe baza notelor de pana acum, iar Evaluarea nationala din clasa a VIII-a si Bacalaureatul sa fie finalizate in baza mediilor din anii precedenti. "Eram foarte aproape sa imbratisez ideea reintoarcerii copiilor la scoala de la 1 iunie. Apoi m-am gandit la masurile care trebuie luate pentru a ne simti copiii in minima siguranta si m-a lovit groaza. Vreau sa-mi trimit copilul la scoala pe un plan gandit peste noapte de actualul ministru al Educatiei? Sau… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, susține ca revenirea elevilor la școala nu este oportuna, iar unitațile de invațamant ar trebui redeschise la toamna, acesta fiind un sacrificiu necesar...

- Tariceanu afirma ca felul in care Guvernul Orban a ratat startul luptei impotriva COVID-19 l-a facut sa-si piarda increderea in faptul ca Executivul este capabil sa organizeze intoarcerea in siguranta la scoala intr-un timp atat de scurt: "Felul in care au ratat startul luptei impotriva virusului…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, susține ca era foarte aproape sa intrețișeze ideea reintoarcerii copiilor la scoala de la 1 iunie, numai ca „felul in care au ratat startul luptei impotriva virususului sau cum au rasolit “scoala online” spune totul despre felul in care Guvernul ar putea…

- Presedintele ALDE Vaslui, deputatul Daniel Olteanu, a afirmat ca prin obligativitatea desfasurarii online a cursurilor pentru elevi, PNL acrediteaza ideea ca invatamantul de stat nu este unul gratuit, potrivit Agerpres. Intr-o postare pe contul sau de socializare, parlamentarul ALDE critica faptul…

- ALDE, partidul condus de Calin Popescu Tariceanu, ii acuza pe liberali ca, in mod oficial, au scumpit accesul la școala, pe care il condiționeaza de accesul la internet. Cei din ALDE au precizat ca „Guvernul Orban le impune parinților, printr-un ordin al ministrului Educației, OBLIGAȚIA sa asigure…

- In urma cu puțin timp, ministrul Educației, Monica Anisie, a anunțat ca școala va reincepe imediat dupa incetarea starii de Urgența in Romania, adica dupa data de 16 mai. Materia pierduta in perioada in care cursurile au fost suspendate urmeaza a fi recuperata. De asemenea, elevii și studenții vor susține…

- Prima etapa de inscriere in invatamantul primar – clasa pregatitoare -, pentru anul școlar 2020-2021, incepe astazi, 4 martie si se va derula pana pe 23 martie. Potrivit ordinului ministrului Educatiei, parintii ai caror copii implinesc 6 ani pana la data de 31 august 2020 inclusiv au obligatia de a…

- Proiectul pilot „O masa calda pentru elevi”, lansat in 2016, a fost gandit propagandistic, este de parere directorul Colegiului Pedagogic „Gheorghe Lazar” din Cluj-Napoca. Mircea Bertea susține ca școala pe care o conduce este un exemplu de „cum se poate face ceva cand, de fapt, nu se poate”.Mircea…