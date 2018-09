Tăriceanu, intervenții cheie la două mese rotunde „Am participat in perioada 4-5 septembrie la Conferința „Europa Carpaților", organizata de Seimul (Camera Deputaților) Republicii Polone, in cadrul Forumului Economic de la Krynica. Am fost invitat sa particip ca vorbitor la doua mese rotunde. Prima a avut loc in cadrul dezbaterii „Europa: ieri, azi, maine", unde am atras atenția asupra crizelor majore din ultimii ani care au pus la incercare rezistența și coeziunea europeana. Am adus in discuție importanța continuarii procesului de integrare europeana, ca demers pragmatic și a identificarii de obiective care sa fie preluate de UE27… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

