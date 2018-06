Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ALDE Calin Popescu Tariceanu a anunțat, duminica, un nou transfer de la liberali catre partidul pe care il conduce, fara a spune insa despre cine este vorba, in condițiile in care Daniel Zamfir, proaspat membru ALDE, a spus ca iși așteapta colegii liberali in partidul lui Tariceanu."Va…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a transmis sambata, liderilor formatiunii reuniti la Iasi, ca la 30 de ani de la Revolutie, tara se confrunta cu un sistem, statul paralel, care pune la incercare chiar si curajul multora, catalogand lupta anticoruptie ca fiind una politica.

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a anuntat ca la mitingul de sambata, organizat de PSD, formatiunea pe care o conduce va aduce aproximativ 20.000 de oameni. „Avem o sedinta de Birou Politic in care avem alte chestiuni pe ordinea de zi si fara indoiala va fi un prilej de a discuta cateva…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, il critica pe Victor Ponta in contextul atacurilor dure repetate la adresa președintelui PSD, Liviu Dragnea.Intrebat ce crede despre partidul lui Victor Ponta, șeful ALDE a spus ca nu e un pericol pentru Coaliție deoarece ar fi vorba de plecari doar…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, sambata seara, la Romania TV, ca nu a decis inca daca va candida la alegerile prezidentiale din 2019 si ca aceasta decizie va fi luata in coalitie la un moment pe care il va considera oportun, dar mai important este mesajul candidaturii, care trebuie…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a vorbit, vineri despre ofițerii acoperiți din politica, dupa ce cu o seara inainte, Calin Popescu Tariceanu declara la televizor ca astfel de ofițeri exista și in ALDE.

- Proteste anuntate in unitatile de invatamant superior Profesori si studenti de la Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca au amenintat, ieri, cu proteste pe fondul intentiei Ministerului Educatiei de a reduce locurile bugetate pentru anul viitor la studii de licenta, master si doctorat.…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, i-a criticat dur pe liderii coalitiei de guvernare, Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu, ca urmare a declaratiilor unioniste in privinta Republicii Moldova.