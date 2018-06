Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, duminica seara, ca il va ruga pe ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sa se implice in chestiunea protocoalelor de colaborare dintre SRI si institutii din Justitie, pentru a vedea daca mai sunt in vigoare.



Intrebat la Antena 3 daca aceste protocoale au fost reziliate, Tariceanu a spus: "Documente nu, dar din declaratiile publice... Parca totusi SRI a avut o declaratie publica in acest sens ca le-ar fi anulat".



"E o intrebare care are rostul ei si va promit un lucru, ca am sa-l rog pe domnul ministru Tudorel Toader…