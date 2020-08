Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, candidat la functia de primar general al Capitalei, a afirmat ca Nicusor Dan, contracandidat al sau, pare ca este „un dinozaur” care nu intelege „lumea in care s-a trezit subit”, in conditiile in care are drept slogan de campanie „lupta anticomunista”.

- Nicusor Dan, candidatul dreptei unite in Bucuresti, e favorit cert la casele de pariuri in cursa pentru Primaria Capitalei. Gabriela Firea, candidatul PSD, este cotata cu sansa a doua, la distanta considerabila de Nicusor Dan. Traian Basescu (PMP), Calin Popescu Tariceanu (ALDE) si Ioan Sarbu (ProRomania),…

- UPDATE Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, spune ca va fi candidatul liberal la Primaria Generala a Capitalei: „Nicușor Dan nu are un profil liberal, (...) Gabriela Firea e social-democrat”. „Am...

- Candidatul PNL si USR la Primaria Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat joi, intr-o conferinta de presa, ca dorestea realizarea a 15 parcari la intrarea in Bucuresti pentru decongestionarea traficului, dar si pentru reducerea poluarii. Acestea vor avea intre 500 si 2.000 de locuri si vor fi finantate din…

- Candidatul sustinut de PNL la Primaria Capitalei, Nicusor Dan, a declarat marți la Digi24 ca testarea in masa a bucureștenilor, proiect susținut puternic de primarul Capitalei, Gabriela Firea, ar fi trebuit facuta pana sa fie atins varful epidemiei de coronavirus.„Daca as fi fost primar, as…