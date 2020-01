Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis a venit azi la ședința Adunarii Asociației Municipiilor din Romania. Președintele a criticat felul in care arata Bucureștiul și a adaugat ca iși dorește ca alegerile locale sa se faca in doua tururi.„Capitala nu e un oraș bine pus la punct”, a spus Klaus Iohannis. Președintele a mai declarat…

- Partidul National Liberal organizeaza, sambata, reuniunea Ligii Alesilor Locali in Bucuresti, la Sala Polivalenta, la eveniment fiind prezent presedintele Romaniei, Klaus Iohannis,. Printre cei care au luat cuvantul s-au numarat seful statului, presedintele PNL, Ludovic Orban, presedintele…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, cel care a anunțat deja public ca va susține in Parlament guvernul liberal, lanseaza un val de critici la adresa echipei lui Ludovic Orban. Tariceanu considera ca in acest Guvern sunt prea puține femei și, totodata, este greșita numirea lui Nicolae Ciuca…

- Președintele PMP, Eugen Tomac, a fost, luni seara, la Palatul Cotroceni, unde a discutat, alaturi de Klaus Iohannis, Calin Popescu Tariceanu, Victor Ponta și Ludovic Orban, despre viitorul Guvern. Ulterior, liderul PMP a facut precizari, la B1 TV, despre formarea noului guvern, alaturi de PNL și…

- Calin Popescu Tariceanu a declarat, dupa ce a fost la Palatul Cotroceni unde a discutat cu Klaus Iohannis, Ludovic Orban, Victor Ponta și Eugen Tomac ca ALDE nu este in situația in care sa dea un vot necondiționat, liderul formațiunii susținand ca este gata sa susțina un guvern monocolor, PNL, cu…

- "Partidul Național Liberal a inaintat un proiect de lege in Parlament pentru desființarea Secției Speciale. Este in curs de dezbatere și normal ca Partidul Național Liberal susține acest proiect de lege. ALDE are posibilitatea sa voteze la orice fel de proiect de lege, sa voteze așa cum se poziționeaza…

- ​Presedintele PNL, Ludovic Orban, va participa marti la consultarile cu presedintele Klaus Iohannis, potrivit unor surse politice, citate de Agerpres. Conform surselor politice, seful statului se va întâlni luni cu presedintele Pro România, Victor Ponta, presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu,…

