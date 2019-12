Stiri pe aceeasi tema

- ALDE nu este de acord cu ideea ca Guvernul Orban sa treaca Legea bugetului pe anul 2020 prin asumarea raspunderii. Liderul formațiunii, Calin Popescu Tariceanu, este de parere ca proiectul trebuie dezbatut in Parlament și a precizat ca nu dorește ”sa existe derapaje democratice”.

- Presedintele PRO Romania, Victor Ponta, a declarat marti, la Galati, ca masurile preconizate a fi luate de guvernul Orban amintesc de ceea ce s-a intamplat in Romania in urma cu zece ani, acestea fiind copiate dupa cele ale guvernarii Boc. "Din pacate, ceea ce am spus in 2019 ma face mai departe…

- Presedintele USR, Dan Barna, ii solicita premierului Ludovic Orban sa vina cu o lege a plafoanelor bugetare care sa fie responsabila din punct de vedere fiscal, precizand ca este esential ca deficitul bugetar sa fie mentinut in limita maxima de 3%."Printre masurile pentru care Guvernul isi…

- Europarlamentarul și fostul premier, Mihai Tudose, face un apel catre colegii din Pro Romania, dar și de la alte partide parlamentare sa voteze guvernul Orban pentru ca Romania este intr-o situație critica și orice ar fi are nevoie de un Guvern cu puteri depline. Tudose susține ca a vazut poziția lui…

- Anunțul a fost facut la Antena 3, in emisiunea lui Radu Tudor. ”Din seara asta, dl Tudor, imi dau demisia din ALDE. Plec cu mare amaraciune din acest partid și ma despart irevocabil de omul in care am avut cea mai mare incredere: Calin Popescu Tariceanu. Cea mai mare dezamagire a mea, ca…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, spune ca partidul pe care il conduce nu este interest sa intre la guvernare alaturi de PNL, dar ca ar sustine Guvernul cu anumite conditii. Tariceanu afirma, de asemenea, ca nu este de acord cu desfiintarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie,…