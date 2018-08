Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, sustine ca nu trebuie sa i se permita unei "minoritati agresive si violente" sa ii divizeze pe romani si face apel la unii oameni politici "sa lase deoparte limbajul jignitor si indemnurile la violenta".



"Am avut zilele acestea ocazia sa vorbesc cu multi romani care mi-au marturisit stupefactia fata de violentele de limbaj care au dus, in final, la violente in strada. O parte dintre ei mi-au cerut sa intervin public cu un mesaj pentru a detensiona situatia, cu un apel la calm si unitate. (...) Revin astazi (n.r. - marti) cu o serie…