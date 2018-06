Tariceanu exclude varianta unei posibile OUG pentru modificarea Codurilor Penale Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a exclus, luni, varianta unei posibile OUG pentru modificarea Codurilor Penale.



Acesta a transmis ca "trebuie urmata calea parlamentara" si ca nici asumarea raspunderii Guvernului pe modificarea legislatiei penale nu va avea loc.



"Nu am discutat de niciun fel de ordonanta pe modificarea Codurilor. Scoateti din discutie. Va spun oficial vom merge exclusiv pe calea dezbaterii parlamentare. Nici pe asumarea raspunderii. Mergem pe calea dezbaterii parlamentare", a sustinut Tariceanu.



