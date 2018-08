Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat vineri ca actul de justitie din Romania a fost profund afectat de practici neconstitutionale, iar adoptarea unei ordonante de urgenta pentru revizuirea sentintelor date in baza protocoalelor cu SRI sau a interceptarilor ilegale ar da posibilitatea…

- Presedintele PMP, deputatul Eugen Tomac, a declarat ca ministrul Justitiei, prin respingerea candidaturilor depuse la sefia Directiei Nationale Anticoruptie, a transmis semnalul ca omul pe care il doreste in fruntea DNA nu s-a inscris la selectie. In opinia sa, nominalizarea pentru sefia…

- Calin Popescu-Tariceanu a sustinut ca nu a discutat cu partenerii de coalitie despre modificarea Codurilor penale prin ordonanta de urgenta, ci se va merge exclusiv pe calea dezbaterii parlamentare. "Nu am discutat de niciun fel de ordonanta de urgenta pe modificarea Codurilor. (...) Vom merge…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, susține ca ii va cere ministrului Justiției, Tudorel Toader, sa se asigure ca protocoalele din Justiție dintre SRI și diferitele instituții nu mai sunt in vigoare.Fost judecator CCR: 'Daca Klaus Iohannis nu o demite pe Laura Codruța Kovesi, Parlamentul…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, duminica, ca il va ruga pe ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sa se intereseze daca protocoalele semnate cu institutiile statului mai sunt sau nu in vigoare sau daca acestea au fost anulate.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, s-a intalnit joi, la Palatul Parlamentului, cu juristii partidului si analizeaza situatia juridica creata de decizia Curtii Constitutionale referitoare la sefa DNA. "Presedintele PNL are in acest moment o intalnire cu membrii Comisiei juridice ai partidului…

- "Ce face Curtea Constitutionala? Sa intareasca pozitia Executivului, a ministrului Justitiei in ceea ce priveste relatia institutionala intre ministrul Justitiei si Ministerul Public. CCR reglementeaza ca Ministerul Public functioneaza sub autoritatea ministrului si presedintele are un rol solemn…