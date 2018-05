Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca seful statului a prezentat intr-o anumita maniera evolutia finantelor publice, astfel incat "a indus perceptia negativa" asupra economiei si bugetului, liderul ALDE sustinand ca echilibrele bugetare sunt pastrate in limitele propuse.



"In spatiul public, presedintele a iesit cu cateva zile in urma si a facut o serie de aprecieri care se bazeaza pe date reale, dar prezentarea lor a fost facuta de asa maniera incat a indus perceptia negativa asupra economiei si asupra bugetului, cand de fapt realitatea este cu totul si cu…