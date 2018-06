Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a discutat, joi la Bruxelles, cu prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, despre MCV și despre riscurile pentru democrație și incalcarile drepturilor cetațenilor prin protocoalele SRI și instituții din Justiție."Cei doi oficiali…

- Președintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, s-a intalnit la Bruxelles cu prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Franz Timmermans, iar in comunicatul de presa transmis joi acesta susține ca i-a transmis oficialului european ca Mecanismul de Cooperare și Verificare trebuie ridicat și a vorbit și…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, va avea joi, la Bruxelles, o intrevedere cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans. Intalnirea a fost anunțata de Senat, printr-un comunicat de presa, in care se precizeaza ca pe agenda discutiilor se vor afla stadiul monitorizarii…

- Presedintele Senatului Romaniei, Calin Popescu-Tariceanu, va avea. joi, la Bruxelles, o intrevedere cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans. Pe agenda discutiilor dintre cei doi sunt discutii legate de justitie, respectarea statului de drept si Mecanismul de Cooperare si Verificare…

- Presedintele Senatului Romaniei, Calin Popescu-Tariceanu va avea joi, la Bruxelles, o intrevedere cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans. ”Discutiile celor doi oficiali vor viza respectarea in Romania a drepturilor si libertatilor cetatenilor si a raporturilor institutionale…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, va avea joi, la Bruxelles, o intrevedere cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans."Discutiile celor doi oficiali vor viza respectarea in Romania a drepturilor si libertatilor cetatenilor si a raporturilor institutionale caracteristice…

- Dupa ce Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat vineri ca in redactarea numeroaselor rapoarte din ultimii 11 ani privind Mecanismul de Cooperare si Verificare, Comisia Europeana s-a bazat aproape exclusiv pe imaginea deformata ce i-a fost furnizata de institutiile de forta ale…

- "Aceste rapoarte, ce impact au in alte tari? Aici e ca si cum Dumnezeu a coborat pe pamant si ne pune pe noi, muritorii de rand, sa ne aliniem la ce spune", a fost raspunsul lui Calin Popescu Tariceanu, in momentul in care a fost intrebat de raportul de evaluare al Comisiei Europene privind Programul…