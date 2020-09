Tăriceanu, după închiderea urnelor: Rezultatele - motiv de dezamăgire profundă Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat duminica, dupa închiderea urnelor, ca rezultatele obtinute de formatiunea sa la alegerile locale din Capitala sunt "un motiv de dezamagire profunda", potrivit Agerpres.



"Se pare ca se contureaza ca ALDE sa nu fi reusit sa atinga pragul electoral de 5% la Bucuresti si în celelalte sectoare, dar trebuie sa asteptam rezultatele exit-poll-urilor de la ora 23,00, care probabil vor fi mai cuprinzatoare. Pâna atunci, trebuie sa va spun ca aceste rezultate reprezinta pentru mine un motiv de dezamagire profunda,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Batalia de la Capitala a fost una extrem de pasionanta, iar conform cifrelor oferite de Exit-Poll-ul CURS-Avangarde, in partea de jos a clasamentului consemnam o serie de scoruri foarte mici.Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a obținut doar 1,5%, in alegerile pentru Primaria Capitalei.…

- Rezultatele parțiale prezentate de CURS-Avangarde in exit-poll-ul pentru alegerile locale din București, pentru funcția de primar al Capitalei și pentru funcțiile de primar de sector, valabile...

- "Problema transportului in Bucuresti e una majora. In Bucuresti sunt 1,8 mil. de masini. Sunt cei care tranziteaza Bucurestiul catre locul de munca, fiindca soseaua de centura nu e completata. A fost inceputa in mandatul meu, in 2008, si nu e gata. Ceea ce este inacceptabil. Romanii sunt indragostiti…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, candidat pentru functia de primar general al Capitalei. a afirmat marti ca pentru a incuraja bucurestenii sa foloseasca transportul in comun, acesta trebuie sa devina gratuit."Daca vrem sa decongestionam traficul in Bucuresti si sa folosim transportul…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, si-a depus, marti, la Biroul Electoral Municipal, candidatura pentru functia de primar general al Capitalei, el propunandu-si ca Bucurestiul sa devina "o mare metropola". "Foarte multi cred ca Bucurestiul poate sa devina un pol de atractie turistica. Da, poate,…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu va candida la Primaria Capitalei, susțin surse din partid. Anunțul urmeaza sa fie facut la ora 12:00, sediul ALDE din Kiseleff. De asemenea, ALDE iși va pune candidați la toate primariile de sector.

- Beneficiaza de aceasta oportunitate doar angajații din Capitala, care vor putea sa se testeze gratuit in cadrul programului derulat de Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti (ASSMB). La nivelul Capitalei se deruleaza, de cateva saptamani, programul „Testam pentru a salva economia…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri, intr-o conferința de presa alaturi de primarul Sectorului 4 Daniel Baluța, la inaugurarea complexului agro-alimentar Progresul din Capitala, ca este „ferm convins” ca PSD și Pro Romania vor susține candidați un„Am avut discutii…