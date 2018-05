Tariceanu, dupa discutiile de la Guvern: nu se desfiinteaza Pilonul II, nu poate fi vorba de asa ceva

Stiri pe aceeasi tema

- Sedinta de la Palatul Victoria, la care au participat Liviu Dragnea, Calin Popescu Tariceanu si premierul Viorica Dancila s-a incheiat, presedintii celor doua Camere ale Parlamentului parasind sediul Guvernului. Presedintele PSD Liviu Dragnea si presedintele ALDE Calin Popescu Tariceanu…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca ii someaza pe guvernanti sa clarifice o data pentru totdeauna care este intentia lor legata de Pilonul II de pensii, avand in vedere "ping-pongul de declaratii" facute pe acest subiect. "Am observat, recunosc, cu multă îngrijorare ce se…

- Potrivit unui comunicat al Guvernului, la dineul de lucru oferit de prim-ministrul roman in cinstea inaltului oficial de la Zagreb au fost invitati sa participe toti membrii Executivului de la Bucuresti."Vizita oficialului croat are loc in contextul intensificarii relatiilor bilaterale…