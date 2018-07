Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, vineri, la Reuniunea Asociatiei Senatelor din Europa, ca in ultimii zece ani romanii au fost „martorii unor derapaje ingrijoratoare de la protejarea drepturilor si libertatilor cetatenilor si de la respectarea garantiilor prevazute de Constitutie,…

- Calin Popescu Tariceanu s-a numarat printre liderii coalitiei de guvernare care au tinut discursuri pe scena amplasata in Piata Victoriei, el vorbindu-le oamenilor despre "un fenomen" care ameninta democratia si independenta - "statul paralel omniprezent in politica, in economie, in mass-media si…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, liderul ALDE, a declarat, referitor la plangerea penala facuta de liberalul Ludovic Orban impotriva premierului Viorica Dancila, ca ar trebui ca seful statului, Klaus Iohannis, sa aiba "o atitudine edificatoare", prin care sa arate ca este in afara…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, liderul ALDE, a declarat, referitor la plangerea penala facuta de liberalul Ludovic Orban impotriva premierului Viorica Dancila, ca ar trebui ca seful statului, Klaus Iohannis, sa aiba "o atitudine edificatoare", prin care sa arate ca este in afara oricaror…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat joi seara ca, de 30 de ani, Romania nu a mai luat nicio initiativa proprie in politica externa, ci a copiat deciziile altor tari, fapt ce condus la situatia de a nu mai fi luata in seama de partenerii externi.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, miercuri, ca judecatorii Curtii Constitutionale tin cont in judecarea sesizarilor si de recomanarile Comisiei de la Venetia, astfel ca sesizarea suplimentara a presedintelui Klaus Iohannis reprezinta un demers care “incearca sa amane aplicarea…

- Tariceanu este impotriva proiectului de lege privind justificarea sumelor peste 1.000 de euro trimise in tara. Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat, joi, referitor la proiectul de lege depus la Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB) si care prevede…

- Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, le transmite o scrisoare deschisa celor doi președinți ai Parlamentului, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, in care ii critica foarte dur pentru ca au salutat acțiunea militara din Siria, fara a avea un vot in Parlament pentru aceasta atitudine.”Scrisoare…