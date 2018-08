Tăriceanu, disconfort major referitor la George Maior 'Nu e numai problema la presedinte, e vorba si de celelalte structuri care au participat in trecut la ceea ce am vazut ca s-a configurat ca facand parte din statul de drept. Am vazut si eu ca sunt foarte activi si fostul sef adjunct al SRI-ului, domnul Coldea, si domnul Maior care e ambasador in Statele Unite si care a patronat din functia pe care o avea protocoalele secrete. Va spun, eu am un inconfort major sa stiu ca Romania este reprezentata in Statele Unite, care este partenerul nostru strategic, de fostul sef al serviciilor secrete, altfel nu as fi avut nicio problema, daca era… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

