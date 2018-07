Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, sustine ca opinia preliminara a Comisiei de la Venetia, care nu ar fi trebuit sa fie facuta publica, este un document politic si spune ca este ”speriat” de faptul ca lucrurile acestea sunt tratate cu superficialitate de Comisie.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, lider al ALDE, a criticat, duminica, opinia preliminara publicata de Comisia de la Venetia, sustinand ca din punct de vede juridic este ”extrem de subtire”, fiind de fapt o opinie politica.

- Presedintele Klaus Iohannis considera ca opinia preliminara a Comisiei de la Venetia referitoare la modificarile aduse Legilor justitiei constituie "un semnal extrem de ingrijorator cu privire la independenta justitiei", potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale. "Prin documentul…

- Comisia de la Veneția va prezenta o opinie preliminara, in luna iunie, in legatura cu modificarile aduse Legilor Justiției de catre Parlamentul Romaniei, potrivit ordinii de zi a sesiunii plenare desfașurate in perioada 22-23 iunie."Comisia de la Venetia a avut loc un schimb de opinii cu domnul…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, miercuri, ca judecatorii Curtii Constitutionale tin cont in judecarea sesizarilor si de recomanarile Comisiei de la Venetia, astfel ca sesizarea suplimentara a presedintelui Klaus Iohannis reprezinta un demers care “incearca sa amane aplicarea…