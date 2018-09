Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatulu, Calin Popescu Tariceanu, a anuntat luni seara la Antena 3 ca ambasadorul Romaniei la Washington, George Maior, va fi audiat miercuri, in Comisia de politica externa a Senatului, pentru a da explicatii cu privire la activitatea sa de ambasador, dar si cu privire la declaratiile…

- „Va confirm, miercuri, Comisia de politica externa a Senatului, l-a solicitat pe George Maior sa se prezinte in fața Comsiei pentru a oferi un tablou mai larg in legatura cu declarațiile publice din ultima vreme”, a zis Tariceanu. Actualizare...

- Fostul sef al Agentiei Nationale de Integritate, Horia Georgescu, audiat si el in Comisia SRI, atunci cand a spus ca George Maior i-a fost prieten, a transmis, marti, dupa ce actualul ambasador al Romaniei in SUA a fost audiat, “Fereste-ma, Doamne, de prieteni, ca de dusmani ma feresc singur".

- Calin Popescu Tariceanu susține ca George Maior nu mai poate reprezenta Romania ca ambasador in SUA, apreciind ca „a ramas cu anumite sechele de pe vremea cand era director la SRI si facea jocurile politice si nu se poate abtine nici acolo”. „Cred ca, in contextul in care ambasadorul Romaniei in Statele…

- Claudiu Manda a declarat ca George Maior va ajunge in fața Comisiei de Control al Serviciului Roman de Informații pe patru septembrie. Ambasadorul va trebui sa raspunda la o serie de intrebari cu privire la activitatea sa din timpul in care a fost președinte al SRI. "Sper sa vina" „Nici…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat marti seara, intr-o emisiune TV, ca are „un inconfort major” ca Romania il are ca ambasador in Statele Unite ale Americii pe George Maior, un fost sef al serviciilor secrete care a „patronat practici ilegale”.

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, lider al ALDE, a criticat, duminica, opinia preliminara publicata de Comisia de la Veneția, susținand ca din punct de vede juridic este ”extrem de subțire”, fiind de fapt o opinie politica.”Un astfel de document, denumit «opinie preliminara»…

- Președintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea și deputatul Mircea Gheorghe Draghici au depus, miercuri, 27 iunie a.c., pentru dezbatere și adoptare in procedura de urgența, propunerea legislativa privind declasificarea hotararii CSAT nr. 17/2005 privind…