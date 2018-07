Stiri pe aceeasi tema

- Calin Popescu Tariceanu sprijina suspendarea lui Klaus Iohannis. Liderul ALDE și președintele Senatului a declarat ca sustine neconditionat o eventuala decizie a Coalitiei privind demararea procedurii de suspendare din functie a presedintelui Klaus Iohannis. Tariceanu nu va fi prezent, luni, la discuțiile…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat duminica, faptul ca este de acord cu suspendarea presedintelui Klaus Iohannis, daca acesta continua sa refuze aplicarea deciziei CCR privind revocarea Laurei Codruta Kovesi. "Chiar vineri am avut o discutie cu dl Dragnea pe acest…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, si-a delegat atributiile de conducere, in intervalul 9-11 iulie, senatorului PSD Adrian Tutuianu, care este si vicepresedinte al Biroului permanent alSenatului. Joi, Liviu Dragnea a anuntat ca luni ar urma sa aiba o sedinta cu Tariceanu in care sa stabileasca…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, lider al ALDE, si presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, au ajuns miercuri la Palatul Victoria, unde se intalnesc cu premierul Viorica Dancila. Prim-ministrul a anunţat că se întâlneşte miercuri, la Guvern,…

- Președintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu a analizat, in ediția de duminica a emisiunii "Sinteza zilei", cererea de demisie adresata public de președintele Klaus Iohannis premierului Viorica Dancila. "Nu vad de ce ar trebui macar sa discutam acest lucru (n.r. demisia premierului Dancila).…

- Tensiunile dintre Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu sunt de luni bune, ca sa nu zic de aproape un an. Au fost situatii in care cei doi lideri ai coalitiei nu si-au vorbit la telefon, au refuzat participarea la sedinte si asa mai departe....

- Coaliția de guvernare PSD-ALDE scarțaie pe la incheieturi, iar nervii sunt intinși la maxim. In ciuda faptului ca incearca sa ascunda sub preș nemulțumirile, cei de la ALDE sunt tot mai nemulțumiți de modul in care sunt tratați de colegii de la PSD.Citește și: Liviu Dragnea și Calin Popescu…