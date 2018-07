Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu,a declarat, marti, ca decretul de revocare din functie a Laurei Codruta Kovesi reprezinta ”finalul unui asediu nereusit al institutiilor nedemocratice asupra institutiilor rezultate din votul romanilor, care a generat insa costuri masive”.

- Decretul semnat de președinte este un act de normalitate in condițiile abuzurilor și incalcarilor repetate ale Constituției comise in mandatul fostei șefe a DNA și a deciziei CCR, este reacția șefului Senatului, Calin Popescu Tariceanu, dupa plecarea lui Kovesi din funcție.„Mai important decat…

- Guvernul a largit miercuri, printr-o OUG, sfera demnitarilor care pot beneficia gratuit de resedinte oficiale din fondul locativ al RAAPPS, introducand pe lista aferenta presedintii Curtii Constitutionale a Romaniei, Curtii de Conturi, Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Academiei Romane si Consiliului…

- „S-a luat decizia pentru a exista similititudinea legislativa in ceea ce privește anumite persoane care ocupa funcții importante in statul roman de demnitate publica inalta sa beneficieze de aceleași facilitați ți ma refer la președintele Academiei Romane, președintele Inaltei Curți de Casație și Justiție,…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, spune ca prin mitingul de sambata seara din Piata Victoriei se face „un nou pas in lupta cu abuzurile si cu sistemului opresiv format in Romania sub atenta supraveghere a binomului SRI – DNA" si ii cheama pe oameni in strada. „Este vremea ca si vocea…

- Dupa decizia CCR care il obliga, practic, pe președintele Klaus Iohannis sa o revoce pe șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, a aparut ideea in spațiul public pentru organizarea unui referendum privind aceasta problema. Perspectiva a fost inaintata și de fostul președinte Traian Basescu. Din punctul de vedere…

- "Sincer, eu astazi ma asteptam la orice. Inca nu pot sa realizez poate pe deplin. Fara indoiala este o zi aparte pe care nu am sa o uit pana la sfarsitul zilelor mele. Va dati seama care a fost presiunea pe mine, si din partea familiei, gandindu-ma la cei dragi, la sotie, la copii, dar si la colegii…

- Toate instanțele din Romania au fost verificate timp de o luna de catre Inspecția Judiciara in cadrul unui control pe tema „Stabilirea și/sau recuperarea prejudiciului fiscal”. Potrivit instituției controlul a avut loc in perioada 2-30 aprilie la instanța suprema și curțile de apel din țara, inclusiv…