Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului si al ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat marti, la Brasov, ca presedintele Klaus Iohannis nu intarzie cu raspunsul la cererea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, insa a adaugat ca, in opinia sa, este foarte…

- Tariceanu: Iohannis sa aleaga daca vrea sa fie credibil sau sa fie presedintele statului paralel Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu a declarat, luni, referitor la eticheta de ”penali” folosita de presedintele Klaus Iohannis, ca acesta nu are cultura politica, iar daca ignora incalcarile…

- "M-am ferit tot timpul sa spun eu Curtii Constitutionale cum sa judece si sa spun dupa ce a decis ceva Curtea sa spun eu cum trebuia sa judece. Dar deciziile CCR trebuie sa fie respectate de toti, in primul rand de cel care prin Constitutie este garantul respectarii Constitutiei", a declarat Liviu…

- Pozitia ministrului Justitiei, Tudorel Toader, a fost o "pledoarie convingatoare pentru statul de drept si pentru respectarea drepturilor omului, pe care excesele de putere si de autoritate, ignorarea prevederilor Constitutiei si a celorlalte puteri ale statului le pot periclita", a declarat joi…

- Politicianul a spus ca daca președintele Klaus Iohannis o va menține in funcție la DNA, in cazul in care Tudorel Toader va cere revocarea sa, nu va face altceva decat sa o ajute sa creasca in popularitate și incredere, lucru care o va ajuta la prezidențiale. [citeste si] "Daca președintele…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a sustinut, sambata, ca nu a discutat cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, despre raportul pe care il va prezenta Parlamentului despre activitatea DNA si decizia in privinsa sefei Directiei, Laura Codruta Kovesi. Intrebat daca Tudorel Toader ...

- Presedintele Senatului despre revocarea sefei DNA: Toader nu m-a informat Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a sustinut, sambata, ca nu a discutat cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, despre raportul pe care il va prezenta Parlamentului despre activitatea DNA si decizia in privința…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a sustinut, sambata, ca nu a discutat cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, despre raportul pe care il va prezenta Parlamentului despre activitatea DNA si decizia in privinsa sefei Directiei, Laura Codruta Kovesi.