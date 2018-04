Stiri pe aceeasi tema

- Reacțiile curg lanț dupa decizia președintelui Klaus Iohannis de a respinge propunerea ministrului Justiției, Tudorel Toader, cu privire la demiterea șefei DNA, Laura Codruța Kovesi. Fostul președinte al Curții Constituționale a Romaniei, Augustin Zegrean, a comentat reacția rapida a șefului de la Justiție,…

- Redam declarația președintelui Romaniei, facuta vineri, la Bruxelles: ”Asta (n.r, revocarea) este o procedura care va mai dura. (…) Nu am vazut raportul, nu l-a vazut nimeni, raportul pe care s-a bazat domnul ministru, insa prestația pe care a avut-o aseara, sincer, nu mi-a placut,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat joi ca va declansa procedura de revocare din functie a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi. Toader a adus critici dure in raportul pe care l-a intocmit in calitate de ministru al Justitiei, printre acuzatii numarandu-se…

- Presedintele USR Dan Barna a declarat joi, pentru MEDIAFAX, ca Uniunea ii cere demisia ministrului de Justitie, Tudorel Toader, dupa ce acesta a solicitat revocarea din functie a procurorului-sef al DNA Laura Codruta Kovesi.

- Ministrul Justitiei a prezentat un "Raport privind activitatea manageriala la DNA", in care aduce un val de critici șefei DNA, Laura Codruța Kovesi si propune revocarea acesteia din functie, scrie digi24.ro.

- Tariceanu, acuzații grave, dupa audierea in comisia SRI: Și in 2014 și in 2012 am avut pus telefonul sub ascultare, a spus președintele Senatului, lider al ALDE, marți seara, la Parlament. Calin Popescu Tariceanu a declarat dupa audiere ca a existat o perioada in care au exista derapaje grave ale ”binomului…

- Secretarii de stat ai ALDE isi vor pastra functiile “dupa cum le-o fi norocul”, evaluarea lor nefiind incheiata inca si trebuie sa isi asume ca sunt numiti politic si, daca se impune, pleaca odata cu Guvernul, a declarat, miercuri, presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu. “Dupa cum le-o fi norocul!…

- Calin Popescu Tariceanu a susținut un discurs în care a vorbit despre problemele legate de abuzuri cu care se confrunta România zi de zi. "Am sa intru direct în subiect, fara multe introduceri. Primul lucru la care vreau sa va atrag atenția.. daca citiți presa…