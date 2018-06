Tăriceanu, despre propunerea ca Vlase să fie şef la SIE: M-a surprins "M-a surprins, dar nu numai pe mine. Cred ca a surprins foarte multa lume. (...) E calificat (pentru functie - n.r.). Nu stiu care au fost criteriile. Nu vreau sa spun ca nu are calificarea necesara, dar nu vreau sa va ascund ca am fost surprins. Cred ca si domnul Dragnea a fost surprins. In primul rand, am fost surprins ca, dupa un an si jumatate in care pozitia asta ar fi trebuit sa fie ocupata si nu a fost ocupata, vine aceasta numire in acest moment. Stau si ma intreb care este semnificatia. Nu vreau sa fac speculatii acum, dar niste intrebari fiti convinsi ca mi le-am pus. (...) Niste… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

