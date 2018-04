Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat marti seara ca initiativa sa legislativa privind constituirea unei autoritati nationale pentru interceptarea comunicatiilor se afla in lucru pentru a-i aduce anumite "corecturi si finisaje", astfel incat toate aceste activitati care sunt derulate in prezent sa treaca la noua autoritate fara a se produce sincope in functionarea interceptarilor.



"Am creat un mic colectiv de lucru caruia i-am dat proiectul de lege pentru a face anumite corecturi si finisaje. Trebuie sa subliniez urmatoarea chestiune: va exista un moment 'T…