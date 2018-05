Calin Popescu Tariceanu a declarat ca plangerea penala depusa de liderul PNL impotriva premierului este ”un demers deliberat”.



”Evident ca este un demers deliberat din partea liderului PNL. Acum, sigur, nu ma pot abtine sa imi pun intrebarea: care este resortul acestui demers? Este rezultatul limitelor de gandire pe care le are - si asa crede ca se duce actiunea in politica -, este o componenta care denota o faza de nebunie, in momentul in care mintea iti derapeaza grav, sau este, poate, o actiune care face parte dintr-un plan bine alcatuit”, a declarat Tariceanu.



Acesta a…