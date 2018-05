Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, miercuri, ca va analiza oportunitatea de a participa pe 9 mai la receptia de la Cotroceni cu prilejul Zilei Europei, precizand ca este obligat "constitutional si legislativ" sa colaboreze cu seful statului, Klaus Iohannis.

- Președintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu a precizat, joi, ca pledeaza pentru menținerea prin lege a unui echilibru instituțional, subliniind ca președintele țarii nu ar trebui sa acumuleze prea multa putere.

- Organizatia Declic, care a initiat aceasta petitie, spune ca luni a instiintat intat Administratia Prezidentiala in legatura cu petitia si ca va trimite si semnaturile la Palatul Cotroceni. "Declaratiile ministrului Justitiei ne-au facut sa retraim angoasa momentului OUG 13. Este mai clar ca niciodata…

- Presedintele ALDE: Nu dorim interferarea politicului in justitie. Toader are responsabilitatea de a anunta ce crede de cuviinta Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, lider al ALDE, a declarat joi ca nu doreste interferarea politicului in justitie si de aceea a lasat ministrului Tudorel Toader…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, lider al ALDE, a declarat joi ca nu știe ce anunț va face Tudorel Toader in cazul șefei DNA, și ca singura persoana care ar fi putut sa fie informata ar fi in mod clar premierul Viorica Dancila. Președintele ALDE se afla la Parlament, in biroul colegului…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat sambata ca a primit invitatie sa se prezinte la comisia SRI de la presedintele acesteia, senatorul PSD Claudiu Manda, si va merge, afirmand ca nici nu i-a trecut prin cap sa nu se prezinte.

