Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, susține, referitor la suspendarea lui Klaus Iohannis, ca partidul nu și-a schimbat opinia, menționand ca este necesara o majoritate in Parlament care nu s-ar intruni in condițiile in care UDMR nu este de acord, iar mai mulți parlamentari ai PSD au rezerve."L-am…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat ca isi doreste suspendarea sefului statului, Klaus Iohannis, spre deosebire de Calin Popescu-Tariceanu, care are o alta opinie si a precizat ca o sustine in...

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat ca isi doreste suspendarea sefului statului, Klaus Iohannis, spre deosebire de Calin Popescu-Tariceanu, care are o alta opinie si a precizat ca o sustine in continuare pe Viorica Dancila ca premier. Intrebat marti seara la Antena 3 daca vrea suspendarea lui…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a catalogat drept "o minciuna gogonata" afirmația lui Liviu Dragnea potrivit careia președintele Klaus Iohannis le-ar fi spus liberalilor ca vrea sa negocieze cu Calin Popescu-Tariceanu pentru a rupe coaliția PSD-ALDE."Este o minciuna gogonata a lui Dragnea, de…

- Liviu Dragnea declara, pe 11 iulie, ca presedintele Klaus Iohannis nu avea de gand sa semneze decretul de revocare al sefei DNA, dar s-a temut suspendare, dorindu-si al doilea mandat pentru a-si pastra imunitatea. Acesta a precizat ca suspendarea din functie a sefului statului este un plan care ramane…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat duminica seara, la Romania TV, ca va sustine decizia de a demara o procedura de suspendare a presedintelui Romaniei, in conditiile in care Klaus Iohannis „refuza“ sa respecte decizia CCR de a o revoca pe sefa DNa, Laura Codruta Kovesi.

- Dragnea, anunț privind suspendarea președintelui Iohannis: ”Analizam serios, luni luam o decizie in coaliție”, a spus liderul PSD, joi, la Parlament. Președintele PSD a spus ca suspendarea președintelui devine „o opțiune serioasa”. El a precizat ca luni va fi luata o decizie in acest sens, in coaliția…

- Planul PSD pentru sanctionarea lui Iohannis. Social-democratii vor sa declanseze procedura de suspendare a presedintelui, dar fara sa ajunga si la referendumul de demitere. Strategia, explica presedintele comisiei juridice a Camerei Deputatilor, este prevazuta de Constitutie, iar suspendarea este doar…