Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, spune ca legile securitatii nationale trebuie modificate pentru ca sunt "depasite" si trebuie adaptate la realitatile cu care ne confruntam, "la pericolele hibride si la problemele legate de atacurile cibernetice". El a sustinut ca problema securitatii nationale nu tine doar de o institutie, iar in acest sens trebuie ca institutiile sa colaboreze si aminteste de perioada in care Traian Basescu era presedinte, iar atunci, “prea multe puteri au fost acumulate in mana unui singur...