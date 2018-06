Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Senatului Calin Popescu Tariceanu a declarat ca mitingul organizat de PSD pe 9 iunie nu este unul de susținere a Guvernului, ci unul de protest fața de incalcarile grave din justiției care au avut loc in ultimii ani asupra drepturilor și libertaților cetațenilor, relateaza Mediafax.

- Vicepresedintele PSD Adrian Tututianu considera ca organizarea mitingului de sustinere a guvernului Dancila in aceeasi zi cu marsul Bucharest Pride nu reprezinta o problema, cele doua activitati fiind diferite, care nu vor genera probleme de ordine publica.

- Fostul presedinte Traian Basescu, liderul PMP, a declarat ca organizarea de catre PSD a unui miting de sustinere a premierului Viorica Dancila este nejustificata, "de un ridicol total". "E de un...

- Președintele PSD Maramureș, Gabriel Zetea, vicepreședinte PSD al Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest, indeamna mass-media la prudența in lansarea diferitelor afirmații, dat fiind faptul ca intreaga lume este in acest moment cu ochii ațintiți spre Romania. ”Dupa anunțarea intenției Guvernului de a se solidariza…

- Condiționarea actului medical prin cererea unei sume de bani este o practica extinsa in spitalele din Romania. Conform Hotnews, pacienții romani au facut publice sumele pe care le-au dat șpaga in spitalele din Romania pe platforma Piatadespaga.ro, creata la inițiativa organizației non-guvernamentale…

- Mitingul anuntat de PSD este un miting de sustinere a "familiei traditionale" din politica formata din Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu, a comentat, luni, presedintele PNL, Ludovic Orban, potrivit Agerpres.

- Un protest fata de unirea Republicii Moldova cu Romania va avea loc pe 27 martie, in Ceadir-Lunga. Cu o astfel de initiativa a venit Consiliului Batranilor din Gagauzia. Mitingul se va desfasura in fata cladirii administratiei municipiului Ceadir-Lunga, cu inceopere de la ora 10.00, transmite IPN.

- Circa 300 de oameni participa la un miting in centrul Kievului, prin care cer demisia actualei guvernari a Ucrainei. Mitingul are loc in parcul Taras Șevcenko, in ziua in care se implinesc 204 ani de la nașterea scriitorului.