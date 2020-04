Stiri pe aceeasi tema

- Reacția lui Tariceanu vine la scurt timp dupa ce președintele a criticat partidele care au pus condiții in Parlament pentru prelungirea starii de urgența. „Sa o lase mai ușor cu amenințarile ca nu e Fuhrer ci, inca, Președintele Romaniei”, a scris Tariceanu, pe Facebook . „Pe dl Iohannis l-au lasat…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, ii recomanda presedintelui Klaus Iohannis, dupa atacul acestuia la adresa opozitiei ”sa o lase mai usor cu amenintarile ca nu e Fuhrer ci, inca, presedintele Romaniei” si ”sa nu mai ameninte Parlamentul pentru ca a mai facut-o Traian Basescu si nu s-a sfarsit bine…

- Surse din cadrul PSD au declarat pentru Digi 24 ca, cel mai probabil, parlamentarii PSD vor vota pentru prelungirea starii de urgența. „Nu ne putem asuma creșterea numarului de cazuri, chiar daca suntem nemulțumiți de masurile luate de guvern. Daca nu trece decretul vom fi aratați cu degetul”, au declarat…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, pledeaza pentru prelungirea starii de urgența in Romania și acuza politicienii care se impotrivesc acestei masuri de crima impotriva poporului roman. Intr-o intervenție in direct la Digi24, Cițu a nominalizat trei politicieni care, in opinia sa, joaca poker pe sanatatea…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a anuntat, luni, ca partidul pe care in conduce va vota incuviintarea prelungirii starii de urgenta, in Parlament, doar in anumite conditii. "Care este perspectiva?! Asta așteapta oamenii și mediul de afaceri de la președintele Iohannis și de la Guvern! Ei și-au indeplinit…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, revine cu o postare pe Facebook despre amanarea alegerilor locale, susținand ca „inconștienții veseli de la PNL și Cotroceni pare ca fac totul ca virusul sa se raspandeasca peste tot”.„Am vazut ca a produs multa valva afirmația mea de ieri legata…

- Calin Popescu Tariceanu dezvaluie ca presedintele Klaus Iohannis, in discutia de joi de la Cotroceni, a afirmat ca nu va forta alegerile anticipate daca va fi evident ca Parlamentul nu doreste acest lucru."Presedintele a spus ca, daca va constata ca Parlamentul nu doreste alegeri anticipate,…