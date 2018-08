Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, declara ca partidul pe care-l conduce nu a luat o decizie finala referitoare la alegerile europarlamentare, insa exista "o buna probabilitate" sa mearga pe liste separate de PSD. "Stiti foarte bine ca in Parlamentul European exista grupuri politice. (...)…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, spune ca nu a fost luata inca o decizie daca partidul pe care il conduce si PSD vor merge pe liste comune la alegerile europarlamentare, dar crede ca acest lucru ar crea o anumita confuzie, atat in randul electoratului, dar si pentru partenerii europeni.

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, spune ca nu a fost luata inca o decizie daca partidul pe care il conduce si PSD vor merge pe liste comune la alegerile europarlamentare, dar crede ca acest lucru ar crea o anumita confuzie, atat in randul electoratului, dar si pentru partenerii europeni.“Pentru…

- "Stiti foarte bine ca in Parlamentul European exista grupuri politice. (...) Ei se repartizeaza, odata ajunsi in Parlamentul European, in grupuri politice si de aceea cred ca a merge pe o lista comuna creeaza o anumita confuzie si pentru electoratul de la noi, si pentru partenerii nostri europeni",…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, la Antena 3, ca au fost cateva probleme in coalitia PSD- ALDE, printre preocuparile din teritoriu fiind punerea in aplicare a unor lucruri din programul de guvernare.

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat ca este posibil ca ALDE sa nu candideze pe lista comuna cu PSD la alegerile europarlamentare, tinand cont ca cele doua partide fac parte din grupuri parlamentare europene diferite.

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat ca, in principiu, la alegerile europarlamentare din 2019, ALDE și PSD vor merge pe liste separate.”Vom merge pe liste separate pentru ca dupa aceea se va pune problema apartenenței la grupurile politice. Acest lucru nu l-am discutat inca,…

- Calin Popescu-Tariceanu a sustinut ca nu a discutat cu partenerii de coalitie despre modificarea Codurilor penale prin ordonanta de urgenta, ci se va merge exclusiv pe calea dezbaterii parlamentare. "Nu am discutat de niciun fel de ordonanta de urgenta pe modificarea Codurilor. (...) Vom merge…