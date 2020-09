Stiri pe aceeasi tema

- Liderul ALDE susține ca demisia șefului Poliției, Liviu Vasilescu, vine mult prea tarziu, dar cel mai probabil acestuia ii va fi gasit un post calduț. Totoata, Tariceanu mai este de parere ca n-ar fi de mirare daca Ludovic Orban i-ar gasi un post de consul intr-o țara frumoasa. ”Șeful Poliției Romane…

- "Seful Politiei Romane si-a dat demisia! Tarziu si doar la presiunea opiniei publice! Demisia lui este recunoasterea implicita a pactizarii sefilor din Politie cu liderii clanurilor de interlopi care ne terorizeaza orasele. Este o palma pe care nu merita sa o primeasca zecile de mii de politisti…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, susține ca demisia șefului Poliției, Liviu Vasilescu, vine mult prea tarziu, dar cel mai probabil acestuia ii va fi gasit un post calduț. Tariceanu arata ca n-ar fi de mirare daca Ludovic Orban i-ar gasi un post de consul intr-o țara frumoasa.Citește…

- Mirițescu a fost șeful poliției din Prahova și in prezent ocupa functia de adjunct al șefului Poliției Naționale. De asemenea, acesta a fost șeful de cabinet al lui Bogdan Despescu, actual secretar de stat in Ministerul Afacerilor Interne. Citeste si: Seful Politiei Romane a demisionat…

- Chestorul Liviu Vasilescu a anunțat, marți seara, ca se retrage de la conducerea Poliției Romane. "Va rog sa imi permiteti ca de astazi sa ma retrag din functia de inspector general al Politiei Romane, sa raman ofiter de politie si sa indeplinesc sarcinile ce imi vor fi incredintate", a anuntat…

- Vasilescu a explicat, la Antena 3, ca polițiștii nu au negociat cu familia decedatului. Șeful Poliției Romane a explicat ca tot el a luat legatura și cu preoții pentru a li se comunica faptul ca inmormantarea interlopului va avea loc la ora 8 dimineața, nu la ora 13:00, așa cum fusese programata.…

- In cursul zilei de azi, au aparut imagini publicate de ziarul „Adevarul”, care arata ca șefii Poliției Romane, Liviu Vasilescu – șeful Poliției Sector 5, Catalin Paștin și Bogdan Berechet – șeful Poliției Capitalei, s-au intalnit in biserica, in noaptea de 8 august 2020, cu capii clanului infracțional…

- Fratele lui Emi Pian, Elvis Pian, neaga vehement discuția avuta in biserica cu șeful Poliției Romane, Liviu Vasilescu. Asta dupa ce zilele trecute acesta confirmat discuții cu șefi din poliție, in urma carora clanul Duduianu a organizat priveghiul lui Emi Pian. Apariția in spațiul public a informației…