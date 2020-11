Calin Popescu Tariceanu ii acuza pe presedintele si premierul tarii de o expunere mediatica lipsita de continut in conditiile in care mai mult vorbesc decat reaizeaza ceva concret. Mai mult decat atat, politicianul propune pentru cuplul Iohannis-Orban, sloganul “Totul in claxon, nimic in motor”!