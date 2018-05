Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat luni, referindu-se la convocarea la Cotroceni a ministrului de Externe, Teodor Melescanu, ca acest lucru este posibil numai prin intermediul prim-ministrului, mentionand ca in relatia interinstitutionala dintre presedinte si membrii Guvernului "nu se scurt-circuiteaza premierul". "Nu am discutat astazi cu domnul ministru Melescanu, am discutat in timpul weekend-ului, eram la curent, am aflat din spatiul public, cred ca trebuie respectate anumite modalitati de lucru institutionale. Asa am procedat si eu in perioada cand am fost prim-ministru.…