- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu a declarat, referitor la cererea depusa de "Forumul Judecatorilor din Romania" in care acestia cer CSM apararea independentei justitiei, ca asociatia nu are statut legal, fiind doar o platforma, un simplu blog. Presedintele Senatului, Calin…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a reacționat dupa ce Asociatia “Forumul Judecatorilor din Romania” a trimis, luni, catre Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) o cerere de aparare a independentei sistemului judiciar fata de ”atacurile recente ale reprezentantilor de seama ai puterii legislative…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a lansat, duminica seara, un atac dur la adresa protestatarilor #Rezist, precizând ca nu întelege cum oameni care "au pretentii de intelectuali, care vorbesc tot timpul de necesitatea consolidarii institutiilor, a statului de drept,…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu și președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, au avut ieri, 27 martie 2018, o intrevedere bilaterala comuna cu delegația condusa de Andrian Candu, președintele Parlamentului Republicii Moldova, și delegația Guvernului Republicii Moldova, condusa…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, lider al ALDE, a declarat luni ca a luat o decizie cu privire la secretarii de stat, precizand ca o sa se faca un anunt in acest sens cand vor fi operate schimbarile.Citeste si: Este tranzactia ANULUI: Gigantului Schweighofer vinde TOATE padurile…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca, la 10 ani de la preluarea pachetului majoritar de actiuni la Automobile Craiova, compania Ford a devenit un investitor redutabil in Romania si a contribuit la dezvoltarea industriei automobilului, principala ramura a economiei tarii noastre.…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a vizitat marti, impreuna cu ambasadorul Frantei in Romania, Michele Ramis, si adjunctul ambasadorului Germaniei in Romania, Kai Hennie, societatile Airbus, IAR si Premium Aerotec de pe platforma Ghimbav.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a anuntat, marti, ca a depus o contestatie cu privire la ”ilegalitatea ascultarilor telefonice” in ceea ce-l priveste, in dosarul Microsoft. El afirma ca ”aceasta practica a ascultarii telefoanelor a devenit endemica” in Romania, avand o amploare mai…