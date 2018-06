Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, liderul ALDE, a declarat, duminica seara, ca sunt doua variante ce pot fi luate in calcul in privinta alegerilor prezidentiale: un candidat comun al coalitiei sau candidaturi separate din partea PSD si ALDE si a respins ideea existentei unor tensiuni in coalitie.



"Avem doua variante, o varianta este sa avem doua candidaturi, din partea fiecarui partid, PSD si ALDE. Cealalta varianta este sa avem o candidatura comuna. Pana acum nu am discutat acest lucru si nici nu il discutam pentru ca agenda politica nu este marcata inca de apropierea,…