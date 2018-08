Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, spune ca nu a fost luata înca o decizie daca partidul pe care îl conduce si PSD vor merge pe liste comune la alegerile europarlamentare, dar crede ca acest lucru ar crea o anumita confuzie, atât

- El spune ca abia dupa alegerile europarlamentare se va discuta despre familia politica europeana in care se va integra USR, dar, pana atunci, a avut și are discuții frecvente cu ALDE european, cu popularii și cu verzii. Asta, ca sa fie limpede pentru toata lumea ca pe USR-iști ii doare fix in cot…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu , a anunțat miercuri seara ca liderii PSD și ALDE vor anunța pe 15 octombrie daca vor avea candidați separați la alegerile prezidențiale sau daca cele doua partide vor avea un candidat comun ”care va lua totul din primul tur”. ”Vom face un raport…