Stiri pe aceeasi tema

- "Mai important decat decretul este sa intelegem momentul in care se afla Romania astazi, pentru ca revocarea sefei DNA vine dupa mai bine de zece ani de cand fostul presedinte Traian Basescu a instituit un sistem ilegal, anticonstitutional, al carui scop a fost acapararea puterii in Romania, folosind…

- Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii a amanat marti analizarea candidaturilor judecatorilor Corina Alina Corbu si Eugenia Marin pentru functia de presedinte al Sectiei de contencios administrativ si fiscal a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, au precizat, pentru AGERPRES,…

- Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) analizeaza marti candidaturile judecatorilor Corina Alina Corbu si Eugenia Marin pentru functia de presedinte al Sectiei de contencios administrativ si fiscal a Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ). In urma analizei, Sectia…

- Judecatoarea Lidia Barbulescu, fost președinte interimar al Inaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ), in perioada septembrie 2009 – septembrie 2010, și fost președinte al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a facut o serie de declarații șocante, luni, la emisiunea “Esențial”, de la Antena…

- Guvernul a largit miercuri, printr-o OUG, sfera demnitarilor care pot beneficia gratuit de resedinte oficiale din fondul locativ al RAAPPS, introducand pe lista aferenta presedintii Curtii Constitutionale a Romaniei, Curtii de Conturi, Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Academiei Romane si Consiliului…

- * Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis restituirea la DIICOT a dosarului ''Romgaz'', in care au fost trimisi in judecata fostul ministru al Economiei Adriean Videanu si omul de afaceri Ioan Niculae. Decizia nu este definitiva. * O femeie de 31 de ani a murit in timp…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a anuntat ca va participa la mitingul organizat de PSD, mentionand ca ALDE are obligatia de a protesta, alaturi de social democrati, fata de abuzurile care s au facut in justitie in ultimii ani, relateaza Agerpres. "Da, participam la mitingul PSD n.r.…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a transmis marti o scrisoare presedintelui Consiliului Superior al Magistraturii, Simona Marcu, in care pune cateva intrebari legate de cooperarea magistratilor cu SRI, bazele legale pentru aceasta, dar si necesitatea relationarii.