- "Ma bucur foarte mult pentru decizia de achitare pronuntata in cazul lui Calin Popescu Tariceanu - am crezut in nevinovatia sa si am sustinut acest lucru ca martor in fata procurorului de caz si in fata judecatorilor ICCJ. Salut faptul ca avem judecatori care rezista la orice presiune din afara salii…

- Calin Popescu Tariceanu a fost achitat, marți, de magistrații Inaltei Curți de Casație și Justiție. Președintele Senatului este judecat pentru marturie mincinoasa și și favorizarea fapturitorului. Decizia nu este, insa, definitiva. La ultimul termen de judecata, procurorii DNA au cerut o pedeapsa de…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a fost achitat, marti, de judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie in dosarul in care este acuzat marturie mincinoasa. Decizia nu este definitiva.Prima reactie de la varful PSD vine de la ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu. "Calin…

