Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, susține ca, prin declararea neconstituționalitații Legii anticipatelor, se pune capat „visului prezidențial” in acest sens și ca sunt readuse „legalitatea...

- Premierul interimar, Ludovic Orban, are marti, la Palatul Victoria, consultari cu liderii partidelor parlamentare pe tema stabilirii datei alegerilor locale. Discutiile vor avea loc urmare a unei invitatii pe care seful Executivului a transmis-o vineri catre Marcel Ciolacu, Dan Barna,…

- "Acest circ absurd cu Bufonul Orban trebuie sa inceteze imediat! Romania are nevoie imediat de un Guvern profesionist- care sa ia imediat masuri in interesul romanilor ( nu al PNL)!", a scris Ponta pe Facebook. Si Marcel Ciolacu a reactionat dupa ce CCR a admis sesizarea PSD, afirmand ca…

- Actul normativ va fi trimis la Camera Deputaților, in calitate de for decizional. Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, in cadrul dezbaterilor din plenul Senatului, ca prin OUG pe reglementarea alegerilor anticipate „se incalca voința cetețenilor" și „se deturneaza scorul in favoarea…

- Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu îi cere premierului Ludovic Orban sa retraga ordonanța de urgența privind alegerile anticipate, precizând ca actul normativ este ”o palma data democrației”, pentru ca permite turismul electoral și fraudarea scrutinului. Tariceanu se…

- Ordonanta de urgenta privind organizarea alegerilor parlamentare inainte de termen reprezinta o legiferare a turismului electoral, a apreciat, joi, presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, care a adaugat ca vor exista probabil sesizari la Curtea Constitutionala in legatura cu aceasta ordonanta."Probabil…

- "Guvernul Orban a indatorat Romania cu 18,5 miliarde de lei, a diminuat buffer-ul cu 1,3 miliarde de euro, și asta in nici trei luni de cand s-a instalat la Palatul Victoria. (...) Cu un cinism fara margini, premierul Orban a anunțat astazi ca nu se vor dubla alocațiile, nu este 100% sigur ca vor…

- Intalnirea premierului cu președintele ALDE a avut loc inaintea inceperii ședinței de Guvern. Ludovic Orban și Calin Popescu Tariceanu au discutat despre asumarea raspunderii pentru bugetul pe 2020 precum și despre Ordonanța 114/2018. Vom reveni cu detalii. loading...