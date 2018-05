Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, joi, ca, in opinia sa, abuzul in serviciu din Codul penal este o reminiscența comunista și ca o varianta ar fi o formula de dezincrimarea acestei infracțiuni, informeaza Mediafax.Intrebat daca ar fi de acord cu un prag valoric pentru…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a vorbit intr-o „Ediție speciala”, la Antena 3, despre decizia ICCJ de a-l achita pe Victor Ponta, in dosarul Rovinari-Turceni, in care DNA cerea sase ani de inchisoare.„Toata operațiunea pornita impotriva lui Victor Ponta a urmarit indepartarea…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, saluta decizia pe care Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a dat-o joi in dosarul lui Victor Ponta, precizand ca cea mai inalta instanta de judecata "da o dovada de independenta si arata ca intelege sa isi exercite rolul atribuit de Constitutie".…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, l-a primit, joi, pe ambasadorul Georgiei in Romania, Nikoloz Nikolozishvili, in vizita de prezentare, printre temele abordate de pe agenda bilaterala fiind cooperarea economica si diversificarea schimburilor comerciale, dezvoltarea turismului si a…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat, joi, ca ALDE este "impotriva" proiectului de lege depus la Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB) si care prevede ca orice suma de bani mai mare de 1000 de euro trimisa in Romania va trebui justificata prin documente.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat marti, intrebat daca va fi sesizata Curtea Constitutionala, in cazul in care seful statului va refuza revocarea Laurei Codruta Kovesi, ca Guvernul ar trebui sa isi asume aceasta pozitie. "Cred ca va ajunge la CCR (n.r.: in cazul refuzului presedintelui…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a afirmat joi, in cadrul intrevederii avute cu Frans Timmermans, prim-vicepresedintele Comisiei Europene, ca modificarea Codurilor penal si de...

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a transmis joi, dupa intalnirea cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, ca vizita acestuia in Romania reprezinta un element necesar pentru a avea relatii normale cu institutiile europene si pentru evitarea unei “informari partiale…